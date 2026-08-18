Нападение на украинских детей в Польше: Туск публично обратился к злоумышленникам

Глава польского правительства выразил возмущение нападением и подчеркнул, что насилие в отношении детей вредит интересам самой Польши.

"Мы все возмущены очередной информацией об агрессивном поведении двух человек в Быдгоще по поводу двух детей из Украины на детской площадке. Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, знаем, что не все в порядке ни с украинской, ни с польской стороны, мы это осознаем, но нападать на детей - это антипольское действие. Это абсолютно недопустимые вещи", - подчеркнул Туск.

Призыв сдаться полиции

Премьер-министр отдельно обратился к разыскиваемым мужчине и женщине, призвав их не ждать принудительного ареста и самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.

По его словам, силовики задержат нападающих до конца текущей недели, однако добровольная явка в полицию облегчит их процессуальное положение.

"Эти двое "смелых" граждан, напавших на 12-летнего и 14-летнего ребенка, разыскиваются. У меня есть для них информация. До конца недели вы будете задержаны. Для вас будет гораздо лучше - можете спросить знакомого юриста, если вы еще сегодня обратитесь в полицию", - заявил глава польского правительства.

Туск назвал обращение к злоумышленникам "бесплатным, сердечным юридическим советом" от себя.