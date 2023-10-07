Напад Сектору Гази на Ізраїль: Тель-Авів оголосив масовий призов резервістів

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів на тлі ранкового нападу ХАМАСу на територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ізраїлю NEWSru.
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоави Галанта, надзвичайний стан оголошено в районах, розташованих на відстані до 80 км від кордонів сектора Гази.
Також міністр закликав бути готовив до тривалих бойових дій.
"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення", - заявив Галант.
Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль
Близько о 06:30 за київським часом Сектор Гази вдався до масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Пізніше стало відомо про проникнення бойовиків ХАМАСу до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки, а Збройні сили Ізраїлю заявили, що ХАМАС "заплатить високу ціну". Зокрема оголошено стан "готовності до війни".
Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
В 1967 році Ізраїль окупував Східний Єрусалим, Західний берег, більшу частину Сирійських Голанських висот, Сектор Гази і Єгипетський півострів Синай.
Ізраїль покинув територію Сектора Гази, втім ООН все ще розглядає шматок землі як частину окупованої території. 15 серпня 2005 року в рамках плану одностороннього розмежування, Тель-Авів почав евакуацію єврейських поселенців й військ з району. Вже до 22 серпня Сектор Гази покинули усі єврейські поселенці, а 12 вересня - був виведений останній ізраїльський солдат.
Наразі між Ізраїлем та палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі, залишається дуже високою.
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