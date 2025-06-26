Напад на офіцера "Азову" в Івано-Франківську: що відомо і кого підозрюють

Що сталося

За словами Кориневича, напад на нього стався 13 червня. Він стверджує, що до побиття причетні щонайменше четверо осіб - військовослужбовці Третьої штурмової бригади: Семен Клок, Василь Бондаренко, Максим Білогуб та Сергій Циганчук. Двоє з них, Клок і Бондаренко, за словами Кориневича, вже мали проблеми із законом.

Офіцер "Азову" також вважає, що нападники пов’язані з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, а сам Білецький, за його словами, "переховував" виконавців нападу.

Про напад повідомила 12-а бригада спецпризначення "Азов". Також звернення зафіксувала поліція Івано-Франківської області.

Реакція на інцидент

На інцидент відреагували у Нацгвардії, спецпрокуратурі та МВС. 25 червня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру двом військовим у справі нападу. При цьому зазначається, що триває встановлення можливої причетності інших осіб.

Національна гвардія України заявила, що вважає ситуацію "неприйнятною", та засудила будь-які протиправні дії щодо військовослужбовців. Відомство підкреслило, що всі фігуранти нападу встановлені, а розслідування триває.

"Слід памʼятати: у нас спільний ворог - це Росія. Ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього", - наголосили в НГУ.

Міністерство внутрішніх справ повністю підтримало позицію Нацгвардії та пообіцяло забезпечити повне й неупереджене розслідування.

Станом на 26 червня жодної офіційної реакції від Третьої штурмової бригади не надходило. У Нацгвардії та МВС пообіцяли співпрацювати з правоохоронцями, аби встановити всі деталі події та забезпечити відповідальність винних.