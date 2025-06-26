Нападение на офицера "Азова" в Ивано-Франковске: что известно и кого подозревают

Что произошло

По словам Кориневича, нападение на него произошло 13 июня. Он утверждает, что к избиению причастны по меньшей мере четыре человека - военнослужащие Третьей штурмовой бригады: Семен Клок, Василий Бондаренко, Максим Белогуб и Сергей Цыганчук. Двое из них, Клок и Бондаренко, по словам Кориневича, уже имели проблемы с законом.

Офицер "Азова" также считает, что нападавшие связаны с командующим 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, а сам Билецкий, по его словам, "укрывал" исполнителей нападения.

О нападении сообщила 12-я бригада спецназначения "Азов". Также обращение зафиксировала полиция Ивано-Франковской области.

Реакция на инцидент

На инцидент отреагировали в Нацгвардии, спецпрокуратуре и МВД. 25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении двум военным по делу нападения. При этом отмечается, что продолжается установление возможной причастности других лиц.

Национальная гвардия Украины заявила, что считает ситуацию "неприемлемой", и осудила любые противоправные действия в отношении военнослужащих. Ведомство подчеркнуло, что все фигуранты нападения установлены, а расследование продолжается.

"Следует помнить: у нас общий враг - это Россия. Мы должны быть в единстве в борьбе против него", - отметили в НГУ.

Министерство внутренних дел полностью поддержало позицию Нацгвардии и пообещало обеспечить полное и беспристрастное расследование.

По состоянию на 26 июня никакой официальной реакции от Третьей штурмовой бригады не поступало. В Нацгвардии и МВД пообещали сотрудничать с правоохранителями, чтобы установить все детали происшествия и обеспечить ответственность виновных.