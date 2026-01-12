ua en ru
Нападение с ножом в школе Киева: появилось фото ученика

Украина, Понедельник 12 января 2026 11:14
Нападение с ножом в школе Киева: появилось фото ученика Фото: в Киеве школьник напал на учительницу и одноклассника (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Сегодня утром в одной из школ Киева ученик с ножом устроил нападение. Ранены учительница и одноклассник нападавшего.

РБК-Украина получило фото ученика, который устроил нападение в киевской школе.

РБК-Украина получило эксклюзивное фото школьника, который утром напал с ножом на учительницу и одноклассника в одной из школ Киева. Инцидент произошел в начале учебного процесса, нападавшего задержала полиция.
Нападение с ножом в школе Киева: появилось фото ученика

В то же время, по словам заместителя председателя КГГА

Валентина Мондриевского, во время нападения парень, предварительно, также нанес вред себе. Все пострадавшие - учительница, ученик и сам школьник - получают медицинскую помощь.

Нападающему -15 лет, он 2011 года рождения.

"Очень мгновенно отреагировала полиция, и сейчас все службы там на месте. Социальные службы сейчас работают тем, чтобы понимать мотивы, причины такого поступка", - отметил Мондриевский

По его словам, городские власти держат ситуацию под контролем и работают со специалистами над вопросами безопасности и ментального здоровья детей.

Нападение в школе Киева

Напомним, сегодня утром стало известно, что в одной из школ Киева ученик с ножом напал на учительницу и своего одноклассника.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис, в результате нападения были ранены учительница и одноклассник. Им оказывается домедицинская помощь.

Киев Школа Полиция Киева Дети Учительница
