Напад у монастирі в Ярославі: українцю обрали запобіжний захід

Районний суд у Ярославі повністю задовольнив клопотання прокуратури щодо запобіжного заходу.

Оскільки підозрюваний перебуває у лікарні, засідання відбулося без його особистої присутності.

За даними прокуратури, підозрюваний проявляє виражені симптоми психічного захворювання у формі гострого поліморфного психотичного розладу.

Медики зафіксували у нього сильне психомоторне збудження, дезорганізацію мислення та відсутність логічного контакту, через що чоловік потребує лікування антипсихотиками.

Наразі стан 31-річного чоловіка не дозволяє проводити з ним процесуальні дії або допити. Висновок експертів стосується його поточного стану, а оцінку психологічному стану на момент скоєння злочину дадуть під час окремої експертизи.

Напередодні нападу чоловік прибув до Польщі з Німеччини та планував повернутися в Україну.

Він намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Корчова", однак через відсутність дійсного страхового поліса на автомобіль йому відмовили у виїзді.

Після цього його транспортний засіб евакуювали до Ярослава, де пізніше й стався злочин.