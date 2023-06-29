Напад на консульство США у Саудівській Аравії: загинув охоронець

У Саудівській Аравії невідомий намагався напасти на консульство США в Джідді, що на сході країни. Його було вбито, від отриманих поранень також помер охоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

За даними ЗМІ, невідома людина зупинила свою машину біля диппредставництва США, вийшла з неї з вогнепальною зброєю і попрямувала до установи. Сили безпеки, які охороняють посольство, "виявили ініціативу, щоб розібратися з ним відповідно до ситуації». У результаті перестрілки між нападником та силовиками чоловік загинув.

Непальського працівника консульства США також було поранено під час перестрілки і згодом помер. Повідомляється, що наразі проводяться слідчі дії для встановлення мотивів та обставин події.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію. Під час виступу на саміті Ліги арабських держав він заявив, що Росія є слабкою, і її агресія походить від усвідомлення того, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має в руках більшу зброю.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд пізніше сказав, що його країна заявила про нейтралітет щодо війни РФ проти України.