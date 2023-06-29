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Нападение на консульство США в Саудовской Аравии: погиб охранник

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Четверг 29 июня 2023 00:45
Нападение на консульство США в Саудовской Аравии: погиб охранник Фото: в Саудовской Аравии застрелили человека, который попытался напасть на консульство США (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Саудовской Аравии неизвестный пытался напасть на консульство США в Джидде, что на востоке страны. Он был убит, от полученных ранений также скончался охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным СМИ, неизвестный человек остановил свою машину возле диппредставительства США, вышел из нее с огнестрельным оружием и направился к учреждению. Силы безопасности, охраняющие посольство, "проявили инициативу, чтобы разобраться с ним в соответствии с ситуацией». В результате перестрелки между нападавшим и силовиками мужчина погиб.

Непальский работник консульства США также был ранен во время перестрелки и впоследствии скончался. Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия для установления мотивов и обстоятельств произошедшего.

Позиция Саудовской Аравии касательно войны в Украине

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Во время выступления на саммите Лиги арабских государств он заявил, что Россия является слабой, и ее агрессия происходит от осознания того, что время империй прошло. Украине же удается одерживать победы в войне тогда, когда ее враг имеет в руках большее оружие.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позже сказал, что его страна заявила о нейтралитете в отношении войны РФ против Украины.

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Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки
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