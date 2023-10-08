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Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg

Фото: напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років (flickr.com/idfonline)
Автор: Наталія Юрченко

Несподіване вторгнення ХАМАС в Ізраїль вважатиметься одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, атака бойовиків ХАМАС передбачала складні операції на суші та морі, а також ракетні обстріли. Планування таких дій було складно не помітити.

Попри те, що ізраїльські офіційні особи місяцями заявляли про підготовку палестинськими бойовиками нападу, Bloomberg вважає, що прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу застали зненацька. Ізраїль та його союзник США вивчатимуть, хто несе найбільшу відповідальність.

"Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль або Сполучені Штати не звернули на це уваги, - сказав Мартін Індик, колишній посол США в Ізраїлі.

Bloomberg нагадав, що вторгнення ХАМАС сталося рівно через 50 років після того, як Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту та Сирії (війна Судного дня).

Тим часом в Ізраїлі поки заявляють, що ще рано говорити про те, що пішло не там, а будь-які порівняння відкидають.

Видання підкреслює, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси для спостереження за палестинцями, включаючи ХАМАС, за допомогою мереж інформаторів, а також технологій спостереження.

ХАМАС напав на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Зранку вже на півночі Ізраїля пролунали вибухи. Угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Більш детально про суть конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС можна дізнатися за посиланням.

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ІзраїльСполучені Штати АмерикиХАМАССектор Газа