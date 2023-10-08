Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg

Как отмечает издание, атака боевиков ХАМАС предполагала сложные операции на суше и море, а также ракетные обстрелы. Планирование подобных действий было сложно не заметить.

Несмотря на то, что израильские официальные лица месяцами заявляли о подготовке палестинскими боевиками нападения, Bloomberg считает, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху застали врасплох. Израиль и его союзник США будут изучать, кто несет наибольшую ответственность.

"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания", - сказал Мартин Индык, бывший посол США в Израиле.

Bloomberg напомнил, что вторжение ХАМАС произошло ровно через 50 лет после того, как Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение Египта и Сирии (война Судного дня).

Между тем, в Израиле пока заявляют, что еще рано говорить о том, что пошло не там, а любые сравнения отвергают.

Издание подчеркивает, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы для наблюдения за палестинцами, включая ХАМАС с помощью сетей информаторов, а также технологий наблюдения.

ХАМАС напал на Израиль

Вчера, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Утром уже на севере Израиля раздались взрывы. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, которые проводились из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.