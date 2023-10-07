Напад ХАМАС на Ізраїль: кількість загиблих зросла до 100

За даними медичних чиновників, кількість жертв вже сягнула сотні і, як очікується, продовжить зростати. Також відомо про щонайменше 900 постраждалих. Їх доправили до лікарень для надання медичної допомоги.

Серед жертв нападу Офір Лібштейн, голова регіональної ради Шаар Ханегева, який загинув під час перестрілки з терористами.

Що відбувається в Ізраїлі

Сьогодні вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля з Сектору Газа. Бойовики вторглися в щонайменше 13 населених пунктів Ізраїля та вступили в бої з ізраїльською армією.

Крім того, бойовики ХАМАС здійснили масштабний ракетний обстріл ізраїльської території, включно з Тель-Авівом. Попри роботу протиракетної системи "Залізний купол", деякі ракети все ж влучили в житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив, що країна перебуває у "стані війни", а ЦАХАЛ оголосив контртерористичну операцію "Залізні мечі". Ізраїльські військові сподіваються завершити операцію до кінця суботи.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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