Напад на авто ТЦК у Тернополі: поліція розкрила деталі (відео)

Напад на авто ТЦК у Тернополі

Під час подій 25 серпня легких тілесних ушкоджень зазнав військовослужбовець ТЦК та СП. Він виконував свої службові повноваження. Тож дії натовпу тернополян мають отримати чітку правову оцінку.

Зюбаненко нагадав, що вчора також було пошкоджено автомобіль “Nissan X-Trail”.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України.

"Наразі встановлюємо всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення", - каже поліцейський.



Зюбаненко підкресилв, що подібні випадки є особливо небезпечними в умовах війни.

"Поліція реагуватиме на такі дії відповідно до закону. Незалежно від обставин чи статусу учасників, кожен факт насильства має бути належно розслідуваний, а винні - понести передбачену законом відповідальність", - запевнив він.

Події у Тернополі

Нагадаємо, у Тернополі 25 серпня близько 20:00 стався інцидент на вулиці Леся Курбаса.

Представники територіального центру комплектування перевіряли чоловіка. До службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Між ними та працівниками ТЦК виникла суперечка. Люди почали бити по авто.

Унаслідок події працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що вночі 21 серпня чоловік завдав смертельне поранення військовому ТЦК та СП у Львові. Наразі нападника затримали.