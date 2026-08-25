У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК: постраждали військові

У Тернополі ввечері 25 серпня конфлікт між громадянами й представниками ТЦК переріс у сутичку, під час якої працівники центру отримали тілесні ушкодження, а службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

За даними поліції, інцидент стався близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. Представники територіального центру комплектування спілкувалися з одним із чоловіків під час заходів із виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку.

У певний момент до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Між ними та працівниками ТЦК виникла суперечка, яка згодом переросла в конфлікт. Люди почали бити по транспортному засобу.

Унаслідок події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

Для припинення конфлікту на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Правоохоронці стабілізували ситуацію та розпочали встановлення обставин інциденту.

Наразі поліцейські встановлюють усіх людей, які брали участь у конфлікті. Також правоохоронці з'ясовують розмір завданих збитків і характер тілесних ушкоджень, отриманих працівниками ТЦК.

За результатами перевірки вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правову кваліфікацію дій учасників події.

"Поліція закликає громадян утримуватися від будь-яких проявів агресії та протиправних дій. Усі конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі", - закликали правоохоронці.