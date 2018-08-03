В НАНУ назвали причины цветения Днепра

Главной причиной ежегодного цветения Днепра является водяной орех

Причиной ежегодного цветения Днепра в пределах Киева является чрезмерное распространение водяного ореха, который занесен в Красную книгу. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каждым летом одним цветом: почему Днепр зеленеет и чем это опасно".

Как рассказал РБК-Украина директор Института гидробиологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергей Афанасьев, пик цветения Днепра приходится на август, и концентрация альготоксинов в реке повышается. В такой воде не рекомендуется купаться из-за вероятности аллергических реакций.

В то же время, по словам главного специалиста отдела ихтиологии Государственного агентства рыбного хозяйства Владимира Бакуменко, зарастание Днепра водорослями оказывает большое влияние на жителей водоемов.

"Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также как вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за большого количества растений кислород не попадает вглубь воды, где живет рыба", - рассказывает Бакуменко.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо проредить водяной орех в местах его большого распространения. Но проблема в том, что сделать этого нельзя, поскольку растение занесено в Красную книгу.

"Мы ежегодно собираемся с Минприроды по этому поводу, но никакого решения до сих пор не принято. Водяной орех нужно или выводить из Красной книги, или проработать механизм его обработки. Чиновники ничего не делают, так как в целом по Украине это растение редкостное. Но в верховодье Днепра водяной орех попал в очень благоприятные условия. И мы, и активисты часто обращались в Минэкологии, но результата у этих обращений нет", - сказал Бакуменко.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень из 164 пляжей, в воде которых выявлена кишечная палочка.