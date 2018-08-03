У НАНУ назвали причини цвітіння Дніпра

Головною причиною щорічного цвітіння Дніпра є водяний горіх

Причиною щорічного цвітіння Дніпра в межах Києва є надмірне поширення водяного горіха, який занесено в Червону книгу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кожного літа багато цвіту: чому Дніпро зеленіє і чим це небезпечно".

Як розповів РБК-Україна директор Інституту гідробіології Національної академії наук України (НАНУ) Сергій Афанасьєв, пік цвітіння Дніпра припадає на серпень, і концентрація альготоксинів в річці підвищується. В такій воді не рекомендується купатися через ймовірність алергічних реакцій.

У той же час, за словами головного спеціаліста відділу іхтіології Державного агентства рибного господарства Володимира Бакуменка, заростання Дніпра водоростями надає великий вплив на мешканців водойм.

"Надмірний процес цвітіння починає шкодити фауні через те, що на мілководді розпадаються залишки водоростей, виділяються токсини. Також шкодить і надмірне поширення на Дніпрі водяного горіха. Через велику кількість рослин кисень не потрапляє всередину води, де живе риба", - розповідає Бакуменко.

На його думку, для покращення ситуації необхідно прорідити водяний горіх в місцях його великого поширення. Але проблема в тому, що зробити цього не можна, оскільки рослина занесена до Червоної книги.

"Ми щороку збираємося з Мінприроди з цього приводу, але ніякого рішення досі не прийнято. Водяний горіх потрібно або виводити з Червоної книги, або опрацювати механізм його обробки. Чиновники нічого не роблять, так як в цілому по Україні це рідкісна рослина. Але у верхів'ї Дніпра водяний горіх потрапив у дуже сприятливі умови. І ми, і активісти часто зверталися до Мінекології, але результату у цих звернень немає", - сказав Бакуменко.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік з 164 пляжів, у воді яких виявлена кишкова паличка.