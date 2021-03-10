Нанесли ущерб на миллион гривен: на Закарпатье чиновники организовали схему по присвоению земель

В Закарпатской области разоблачили группу должностных лиц, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, незаконно распоряжались землями государственного значения. Они нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что чиновник горрайонного управлении Госкомзема организовал преступную схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия в Тячевском районе.
К делу он привлек своих коллег - двух женщин, которые на протяжении всего времени были главными исполнителями преступления.
Путем внесения ложных сведений в проекты отвода участков в частную собственность и утверждении их подписями и печатями, злоумышленники причинили государству материальный ущерб в сумме почти 1 миллион гривен.
В настоящее время следователи полиции сообщили участникам преступной группы о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.
Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщено и бывшему председателю районной государственной администрации, который выдав официальные распоряжения на основании подложных документов, незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.
Ранее главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана задержали при получении взятки. Он просил деньги за выдачу распоряжения относительно шести гектаров земли в области.
Напомним, в Закарпатской области задержали заместителя председателя облсовета и начальника управления при получении взятки.