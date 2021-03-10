Завдали збитків на мільйон гривень: на Закарпатті посадовці організували схему з привласнення земель 

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовець міськрайонного управлінні Держкомзему організував злочинну схему з незаконного відчуження земель колективного сільськогосподарського підприємства, що на Тячівщині.

До справи він залучив своїх колег - двох жінок, які протягом усього часу були головними виконавцями злочину.

Шляхом внесення неправдивих відомостей до проєктів відведення ділянок у приватну власність та затвердження їх підписами та печатками, зловмисники заподіяли державі матеріальні збитки у сумі майже 1 мільйон гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили учасникам злочинної групи про підозру у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, підозру у службовій недбалості повідомлено і колишньому голові районної державної адміністрації, котрий видавши офіційні розпорядження на підставі підроблених документів, незаконно передав у власність землі колективного сільськогосподарського підприємства.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.