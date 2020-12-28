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В НАН оценили, как мутации в коронавирусе повлияют на эффективность вакцин

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 11:32
В НАН оценили, как мутации в коронавирусе повлияют на эффективность вакцин
Фото: вакцина против COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Новый штамм коронавируса не должен повлиять на эффективность вакцины. Однако в Национальной академии наук Украины отмечают опасность нового коронавируса из-за его быстрого распространения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик НАНУ Сергей Комисаренко.

Ученый отметил, что новый COVID-19 не влечет за собой более тяжелого течения заболевания, а также не имеет большей летальности.

"Мутации в нем, наверное, не затрагивали те части протеина вируса, против которых производятся вакцины. То есть они не должны влиять на вакцинацию. Но, к сожалению, его негативная черта в том, что он распространяется быстрее, чем старый вирус", - рассказал Комисаренко.

Напомним, британские ученые обнаружили новый мутировавший тип коронавируса. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразніше чем обычный COVID-19. После того как новый коронавирус начал стремительно распространяться десятки стран закрыли свои границы с Британией.

РБК-Украина сообщало, что Всемирная организация здравоохранения'я (ВОЗ) созвала экстренное заседание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму COVID-19.

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