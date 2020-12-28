В НАН оцінили, як мутації в коронавірусі вплинуть на ефективність вакцин

Фото: вакцина проти COVID-19 (РБК-Україна)

Новий штам коронавірусу не повинен вплинути на ефективність вакцини. Проте в Національній академії наук України відзначають небезпеку нового коронавірусу через його швидке поширення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив академік НАНУ Сергій Комісаренко.

Науковець зазначив, що новий COVID-19 не спричиняє більш тяжкого перебігу захворювання, а також не має більшої летальності.

"Мутації в ньому, напевно, не зачіпали ті частини протеїну вірусу, проти яких виробляються вакцини. Тобто вони не повинні впливати на вакцинацію. Але, на жаль, його негативна риса в тому, що він розповсюджується швидше, ніж старий вірус", - розповів Комісаренко.

Нагадаємо, британські вчені виявили новий мутований тип коронавірусу. За попередніми оцінками, він може бути на 70% заразніше ніж звичайний COVID-19. Після того, як новий коронавірус почав стрімко поширюватися десятки країн закрили свої кордони з Британією.

Також РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликала екстрене засідання членів для обговорення стратегій протидії новому штаму COVID-19.