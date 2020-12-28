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В Южной Корее обнаружили первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом

Сеул, Понедельник 28 декабря 2020 04:40
В Южной Корее обнаружили первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом
Фото: люди в масках (flickr)
Автор: Артур Родивилов

В Южной Корее зарегистрированы первые три случая заражения новым штаммом коронавируса. Все трое прибыли из Великобритании.

Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Семья находится на карантине после положительного теста на COVID-19.

"В результате генетического анализа коронавирус был обнаружен у трех человек, прибывших из Великобритании 22 декабря. Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус, сейчас они находятся в карантине", - говорится в сообщении KDCA.

Ранее в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.

Также в Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.

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