Около 30 стран отменяют рейсы в Британию из-за нового штамма COVID-19: список
Лондон, Понедельник 21 декабря 2020 12:08
Новина українською
Фото: в Британии появился новый штамм вируса (freepik)
О приостановке авиаперелетов объявили в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах. Британия информирует Всемирную организацию здравоохранения об исследованиях нового штамма, а ВОЗ будет сообщать обществу о развитии ситуации.
Об этом сообщает ВВС.
Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса VUI-202012/01, вызывающего COVID-19.
За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ.
Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.
- Нидерланды вводят запрет на полеты в Британию до 1 января.
- Министр иностранных дел Италии сообщил, что запрет будет введен, но когда и насколько, неизвестно.
- Бельгия приостановила с воскресенья все авиарейсы из Великобритании по крайней мере на 24 часа.
- Ирландия с полуночи воскресенья приостанавливает воздушное и паромное сообщение с Великобританией предварительно на 48 часов.
- Франция также на двое суток приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки из Соединенного Королевства.
- Германия перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья.
- Австрия готовится объявить о подобных мерах.
- МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января.
- В Эстонии отменены авиарейсы с полуночи 21 декабря до 1 января.
- Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.
- Израиль с воскресенья предварительно на неделю закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса.
- Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами на неопределенный срок.
- Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.
- Кувейт закрыл авиасообщение на неопределенный срок.
- Саудовская Аравия закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю.
- Канада приостанавливает пассажирские авиарейсы из Великобритании с 21 декабря на 72 часа. Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут тщательно проверять информацию о прохождении карантина после приезда.
- Греция ввела карантин на неделю для тех, кто прилетает из Великобритании - пассажиры, прилетевшие из других стран, проходят трехдневный карантин. Меру вводят с 4:00 (6:00 по Киеву) 21 ноября.
- Чехия также ввела более жесткие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Великобритании.
- Болгария ввела запрет на полеты из Британии до 31 декабря.
- Литва приостановила прием авиарейсов с 21 декабря до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяют.
- Сальвадор временно прекратит принимать авиарейсы из Британии, ЮАР, Дании и Нидерландов.
- В Колумбии авиационное сообщение приостанавливается с 21 декабря. Все, кто в последние две недели посещали Великобританию и вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней.
- Марокко приостановило полеты с Соединенным Королевством с вечера воскресенья, 20 декабря.
- Аргентина приостанавливает авиасообщение с Британией утром 21 декабря.
- Чили запретило въезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних двух недель. Это ограничение будет действовать две недели с 22 декабря.
- Иран также закрывает авиасообщение с Великобританией на две недели.
Напомним, глава польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией.
Как сообщил источник РБК-Украина в правительстве, Украина также рассматривает возможность ограничения полетов в Британию.
РБК-Украина писало, что новый штамм коронавируса VUI-202012/01 мог появиться в Великобритании еще в сентябре 2020-го, но активное распространение началось в середине ноября.