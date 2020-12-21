Около 30 стран отменяют рейсы в Британию из-за нового штамма COVID-19: список

Фото: в Британии появился новый штамм вируса (freepik)

О приостановке авиаперелетов объявили в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах. Британия информирует Всемирную организацию здравоохранения об исследованиях нового штамма, а ВОЗ будет сообщать обществу о развитии ситуации.

Об этом сообщает ВВС.

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса VUI-202012/01, вызывающего COVID-19.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Нидерланды вводят запрет на полеты в Британию до 1 января.

Министр иностранных дел Италии сообщил, что запрет будет введен, но когда и насколько, неизвестно.

Бельгия приостановила с воскресенья все авиарейсы из Великобритании по крайней мере на 24 часа.

Ирландия с полуночи воскресенья приостанавливает воздушное и паромное сообщение с Великобританией предварительно на 48 часов.

Франция также на двое суток приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки из Соединенного Королевства.

Германия перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья.

Австрия готовится объявить о подобных мерах.

МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января.

В Эстонии отменены авиарейсы с полуночи 21 декабря до 1 января.

Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.

Израиль с воскресенья предварительно на неделю закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса.

Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами на неопределенный срок.

Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.

Кувейт закрыл авиасообщение на неопределенный срок.

Саудовская Аравия закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю.

Канада приостанавливает пассажирские авиарейсы из Великобритании с 21 декабря на 72 часа. Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут тщательно проверять информацию о прохождении карантина после приезда.

Греция ввела карантин на неделю для тех, кто прилетает из Великобритании - пассажиры, прилетевшие из других стран, проходят трехдневный карантин. Меру вводят с 4:00 (6:00 по Киеву) 21 ноября.

Чехия также ввела более жесткие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Великобритании.

Болгария ввела запрет на полеты из Британии до 31 декабря.

Литва приостановила прием авиарейсов с 21 декабря до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяют.

Сальвадор временно прекратит принимать авиарейсы из Британии, ЮАР, Дании и Нидерландов.

В Колумбии авиационное сообщение приостанавливается с 21 декабря. Все, кто в последние две недели посещали Великобританию и вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней.

Марокко приостановило полеты с Соединенным Королевством с вечера воскресенья, 20 декабря.

Аргентина приостанавливает авиасообщение с Британией утром 21 декабря.

Чили запретило въезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних двух недель. Это ограничение будет действовать две недели с 22 декабря.

Иран также закрывает авиасообщение с Великобританией на две недели.

Напомним, глава польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией.

Как сообщил источник РБК-Украина в правительстве, Украина также рассматривает возможность ограничения полетов в Британию.

РБК-Украина писало, что новый штамм коронавируса VUI-202012/01 мог появиться в Великобритании еще в сентябре 2020-го, но активное распространение началось в середине ноября.