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Наметился дефицит? Российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО

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Украина, Среда 14 сентября 2022 19:06
Наметился дефицит? Российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО Фото: российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО (mil ru)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытаются спасать свои системы ПВО, перекидывая их вглубь захваченных территорий или вообще вывозят в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба к вечеру среды, 14 сентября.

"Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из захваченного населенного пункта Лутугино (Луганская область) в направлении российско-украинской границы.

Наметился дефицит? Российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО

Напомним, что в понедельник в Мариуполе заметили колонну российских БТР, которая направлялась в сторону Запорожья.

Добавим, что днем ранее в оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску российской техники в направлении пгт Никольское.

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