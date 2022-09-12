В Мариуполе заметили колонну российских БТР, направлявшуюся на Запорожье (видео)
Фото: в Мариуполе заметили колонну российских БТР 12 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Утром в понедельник, 12 сентября, в захваченном Мариуполе снова заметили движение российской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Около 7 часов утра в районе плавбассейна "Нептун" зафиксировано движение вражеской колонны БТР, которая направляется в направлении Запорожья", - говорится в сообщении.
По данным Мариупольского городского совета, оккупанты активизируются.
Как сообщалось, движение российской техники в Мариуполе фиксируют фактически каждій день. Так, днем ранее, 11 сентября, во временно оккупированном Мариуполе фиксировали переброску российской техники в направлении пгт Никольское.
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