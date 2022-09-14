Намітився дефіцит? Російські окупанти евакуюють свої системи ППО

Російські військові намагаються рятувати свої системи ППО, перекидаючи їх вглиб захоплених територій чи взагалі вивозять в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу надвечір середи, 14 вересня.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з захопленого населеного пункту Лутугине (Луганська область) у напрямку російсько-українського кордону.

"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в понеділок в Маріуполі помітили колону російських БТР, яка прямувала в бік Запоріжжя.

Додамо, що днем раніше в окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російської техніки в напрямку пгт Нікольське.

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