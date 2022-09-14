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Намітився дефіцит? Російські окупанти евакуюють свої системи ППО

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Україна, Середа 14 вересня 2022 19:06
Намітився дефіцит? Російські окупанти евакуюють свої системи ППО Фото: російські окупанти евакуювали свої системи ППО (mil ru)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагаються рятувати свої системи ППО, перекидаючи їх вглиб захоплених територій чи взагалі вивозять в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу надвечір середи, 14 вересня.

"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з захопленого населеного пункту Лутугине (Луганська область) у напрямку російсько-українського кордону.

Намітився дефіцит? Російські окупанти евакуюють свої системи ППО

Нагадаємо, що в понеділок в Маріуполі помітили колону російських БТР, яка прямувала в бік Запоріжжя.

Додамо, що днем раніше в окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російської техніки в напрямку пгт Нікольське.

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