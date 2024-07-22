Не намагаються викручувати руки. Що кажуть Україні партнери про можливі переговори з РФ

Західні союзники України продовжують дотримуватися принципу, за яким тільки Київ визначатиме, коли і як можуть початися потенційні переговори з Росією.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план”.
Зокрема, співрозмовники видання підкреслюють, що Україна змогла відстояти свою суб'єктність на міжнародній арені, і її партнери не намагаються "викручувати руки" в питанні мирних переговорів.
"При цьому запитань про те, як саме Україна уявляє собі майбутні переговори, останнім часом стало набагато більше", - йдеться в матеріалі.
Також усі без винятку співрозмовники РБК-Україна в різних структурах влади наголошують: про жодні територіальні поступки з боку України дійсно не йдеться, зокрема й за зачиненими дверима.
Україна на законодавчому рівні заборонила мирні переговори з Росією щодо війни. Однак Київ готується до підготовки плану, який буде розглянуто на другому саміті миру. Зокрема, очікується, що Росія може взяти участь у саміті.
Крім цього аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вимоги України з приводу мирного плану є обґрунтованими, тоді як вимоги Росії порушують міжнародне право.
Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.
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