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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не намагаються викручувати руки. Що кажуть Україні партнери про можливі переговори з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Західні союзники України продовжують дотримуватися принципу, за яким тільки Київ визначатиме, коли і як можуть початися потенційні переговори з Росією.

Зокрема, співрозмовники видання підкреслюють, що Україна змогла відстояти свою суб'єктність на міжнародній арені, і її партнери не намагаються "викручувати руки" в питанні мирних переговорів. 

"При цьому запитань про те, як саме Україна уявляє собі майбутні переговори, останнім часом стало набагато більше", - йдеться в матеріалі. 

Також усі без винятку співрозмовники РБК-Україна в різних структурах влади наголошують: про жодні територіальні поступки з боку України дійсно не йдеться, зокрема й за зачиненими дверима.

Переговори України та Росії

Україна на законодавчому рівні заборонила мирні переговори з Росією щодо війни. Однак Київ готується до підготовки плану, який буде розглянуто на другому саміті миру. Зокрема, очікується, що Росія може взяти участь у саміті.

Крім цього аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вимоги України з приводу мирного плану є обґрунтованими, тоді як вимоги Росії порушують міжнародне право.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.

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