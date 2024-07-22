Не пытаются выкручивать руки. Что говорят Украине партнеры о возможных переговорах с РФ

В частности, собеседники издания подчеркивают, что Украина смогла отстоять свою субъектность на международной арене, и ее партнеры не пытаются "выкручивать руки" в вопросе мирных переговоров.

"При этом вопросов о том, как именно Украина представляет себе будущие переговоры, в последнее время стало намного больше", - говорится в материале.

Также все без исключения собеседники РБК-Украина в различных структурах власти подчеркивают: ни о каких территориальных уступках со стороны Украины речь действительно не идет, в том числе и за закрытыми дверями.