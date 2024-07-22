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Не пытаются выкручивать руки. Что говорят Украине партнеры о возможных переговорах с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Западные союзники Украины продолжают придерживаться принципа, по которому только Киев будет определять, когда и как могут начаться потенциальные переговоры с Россией.

В частности, собеседники издания подчеркивают, что Украина смогла отстоять свою субъектность на международной арене, и ее партнеры не пытаются "выкручивать руки" в вопросе мирных переговоров. 

"При этом вопросов о том, как именно Украина представляет себе будущие переговоры, в последнее время стало намного больше", - говорится в материале. 

Также все без исключения собеседники РБК-Украина в различных структурах власти подчеркивают: ни о каких территориальных уступках со стороны Украины речь действительно не идет, в том числе и за закрытыми дверями.

Переговоры Украины и России

Украина на законодательном уровне запретила мирные переговоры с Россией по поводу войны. Однако Киев готовится к подготовке плана, который будет рассмотрен на втором саммите мира. В частности, ожидается, что Россия может принять участие в саммите.

Помимо этого аналитики Института изучения войны отмечают, что требования Украины по поводу мирного плана являются обоснованными, тогда как требования России нарушают международное право.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны.

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