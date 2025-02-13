ЗСУ описали тактику російської армії під Покровськом

За його словами, тактика окупантів біля Покровська залишається незмінною. Ворог все ще намагається обійти місто.

"Намагаються обійти Покровськ з півдня до південного заходу, щоб перерізати ті шляхи, які від нього йдуть, і залишити українські війська без постачання", - повідомив Трегубов.

Речник додав, що в саме місто російські окупанти заходити не поспішають. Натомість вони тримають певну відстань від Покровська, створюючи так звану "санітарну зону".

Зокрема, російська піхота захоплює окремі будинки в населених пунктах навколо міста. У такий спосіб ворог намагається просуватися вздовж Покровська по годинниковій стрілці.

"Наскільки йому це вдається? Я б сказав, що станом на зараз не дуже", - зазначив Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку

За інформацією Генштабу, за минулу добу українські бійці зупинили 34 штурми ворога на Покровському напрямку. Російських окупантів відбили в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.