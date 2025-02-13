"Заходить не спешат". ВСУ объяснили тактику российской армии под Покровском

По его словам, тактика оккупантов возле Покровска остается неизменной. Враг все еще пытается обойти город.

"Пытаются обойти Покровск с юга до юго-запада, чтобы перерезать те пути, которые от него идут, и оставить украинские войска без снабжения", - сообщил Трегубов.

Спикер добавил, что в сам город российские оккупанты заходить не спешат. Вместо этого они держат определенное расстояние от Покровска, создавая так называемую "санитарную зону".

В частности, российская пехота захватывает отдельные дома в населенных пунктах вокруг города. Таким образом враг пытается продвигаться вдоль Покровска по часовой стрелке.

"Насколько ему это удается? Я бы сказал, что по состоянию на сейчас не очень", - отметил Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генштаба, за минувшие сутки украинские бойцы остановили 34 штурма врага на Покровском направлении. Российских оккупантов отбили в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.