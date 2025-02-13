РФ намагалась просунутись на Лиманському напрямку: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 116 бойових зіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ.

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка Харківської області;

Новопіль, Долина Донецької області;

Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.



На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.



Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.



На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.



На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.



З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.



На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.



На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління дронами, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 153 дрони оперативно-тактичного рівня, 6 ракет, 168 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.