Намагаються відключати за графіками. У Києві потепліло, але ситуація зі світлом не змінилась

У Києві незначно потеплішало, проте обмеження на столицю залишилися такими ж, як і були вчора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами", - йдеться у заяві.
Коваленко додав, що хоч і на вулиці трошки потеплішало, обмеження Київ залишилися такими ж, як і були вчора.
"Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає", - додав Коваленко.
За його словами, Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі. Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи.
Також Коваленко повідомив, що бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. Він зазначає, що це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень.
Нагадаємо, що для повного відновлення енергосистеми столиці потрібно багато часу та ресурсів. З потеплінням розраховувати на покращення ситуації можна, але воно точно не буде різким.
Також раніше ми писали, що у YASNO пояснили, чому у Києві почали відключати електроенергію вночі.
Окрім того, через складну ситуацію зі світлом у столиці електроенергію планують відключати й у "сірих зонах" графіка.
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