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У YASNO пояснили, чи покращиться ситуація зі світлом у Києві з потеплінням

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Київ, Четвер 12 січня 2023 21:30
У YASNO пояснили, чи покращиться ситуація зі світлом у Києві з потеплінням Фото: чи покращиться ситуація зі світлом у Києві з потеплінням (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для повного відновлення енергосистеми столиці потрібно багато часу та ресурсів. Із потеплінням розраховувати на покращення ситуації можна, але воно точно не буде різким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України. Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу", - написав Коваленко.

Але, за його словами, цілком імовірно, що той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.

"Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - зазначив гендиректор YASNO.

Нагадаємо, похолодання призвело до зросту споживання електроенергії у Києві, а також до аварій.

Також раніше ми писали, що у YASNO пояснили, чому у Києві почали відключати електроенергію вночі.

Окрім того, через складну ситуацію зі світлом у столиці електроенергію планують відключати й у "сірих зонах" графіка.

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Київ відключеня світла енергетики Електроенергія
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