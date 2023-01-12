У YASNO пояснили, чи покращиться ситуація зі світлом у Києві з потеплінням
Для повного відновлення енергосистеми столиці потрібно багато часу та ресурсів. Із потеплінням розраховувати на покращення ситуації можна, але воно точно не буде різким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України. Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу", - написав Коваленко.
Але, за його словами, цілком імовірно, що той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.
"Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - зазначив гендиректор YASNO.
Нагадаємо, похолодання призвело до зросту споживання електроенергії у Києві, а також до аварій.
Також раніше ми писали, що у YASNO пояснили, чому у Києві почали відключати електроенергію вночі.
Окрім того, через складну ситуацію зі світлом у столиці електроенергію планують відключати й у "сірих зонах" графіка.
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