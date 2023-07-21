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Пытаются создать ложные цели. Россияне рисуют самолеты на аэродромах

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Россия, Пятница 21 июля 2023 23:04
Пытаются создать ложные цели. Россияне рисуют самолеты на аэродромах Фото: россияне рисуют самолеты на аэродромах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне нанесли на местах стоянки самолетов рисунки, напоминающие истребители производства компании "Сухой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика Американского института предпринимательства Брэди Африка.

Спутниковые снимки были сделаны 26 июня и 16 июля и демонстрируют ход работ.

В июне россияне нанесли силуэты белой краской, а в июле дополнили голубым цветом, который добавил изображениям объема.

Известно, что на аэродроме в Ейске базируются истребители-бомбардировщики Су-34, Су-35/30, Су-27 и МиГ-29.

Россияне, скорее всего, пытаются создать ложные цели, которые будет трудно распознать на спутниковых снимках с плохим разрешением. Однако чтобы такой трюк сработал, спутник должен делать снимок под прямым углом.

На снимках со спутников, имеющих хорошее разрешение, подобный рисунок быстро можно распознать по отсутствию деталей и теней под любым углом съемки.

К тому же подобные рисунки не будут работать в случае использования спутником радиолокационной разведки, а именно такой способ используют Силы обороны Украины.

Муляжи от русской армии

Нарисованные самолеты - это не первый муляж от РФ. Мы уже сообщали, что россияне использовали надувные танки, чтобы показать "величие" своей армии.

Однако, как ранее сообщалось, резиновые российские танки, используемые армией РФ для наращивания присутствия "танковых подразделений" на войне в Украине, просто сдулись.

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