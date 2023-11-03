ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагаються розтягнути підтримку. США почали надсилати менші пакети допомоги Україні

США, П'ятниця 03 листопада 2023 20:48
UA EN RU
Намагаються розтягнути підтримку. США почали надсилати менші пакети допомоги Україні Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні. Така тактика нібито допоможе розтягнути підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Білий дім заявив, що зважаючи на патову ситуацію в Конгресі щодо надання фінансування Україні, США будуть надсилати менші пакети військової допомоги Україні, щоб розтягнути підтримку.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що намір полягає в тому, щоб продовжити підтримку України якомога довше, поки Конгрес обговорює нову допомогу.

Допомога від США

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включав 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Потім новий спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Вчора повідомлялось, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки допомога армії
NEWS
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше