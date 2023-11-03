Пытаются растянуть поддержку. США начали присылать меньшие пакеты помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Белый дом заявил, что ввиду патовой ситуации в Конгрессе относительно предоставления финансирования Украине США будут присылать меньшие пакеты военной помощи Украине, чтобы растянуть поддержку.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, пока Конгресс обсуждает новую помощь.

Помощь от США

Напомним, что недавно президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включал 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Затем новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Вчера сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи и защиты границ Украины.

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