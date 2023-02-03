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Намагаються оточити місто. В міськраді описали ситуацію зі штурмом росіян Вугледару

Фото: в міськраді описали ситуацію зі штурмом росіян Вугледару (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти не намагаються прорвати оборону Вугледару. Ворог планує оточити місто з двох сторін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міського голови Максима Вербовського "Суспільному".

За словами Вербовського, росіянам вдалось просунутись до деяких околишніх селищ, однак наші герої відкинули їх назад.

Водночас через щільний вогонь ворога місто фактично зруйноване.

"З 21 числа почалась контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, градів та гелікоптерів. Місто зруйноване. Пошкоджені 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована", - розповів Вербовський.

Ситуація стабілізована, однак залишається все ж важкою. Бої продовжуються щодня. До міста ворогу йти ще кілометри два, аби вийти хоча б на його околиці.

Заступник міського голови також додав, що у Вугледарі залишаються близько 500 цивільних, серед яких троє неповнолітніх. Нещодавно правоохоронці змогли евакуювати матір з трьома дітьми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ВСУ нещодавно показали, як влаштували засідку у ворожому тилу й зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку.

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