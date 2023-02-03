Пытаются оцепить город. В горсовете описали ситуацию со штурмом россиян Угледара

Российские оккупанты не пытаются прорвать оборону Угледара. Враг планирует оцепить город с двух сторон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя городского головы Максима Вербовского "Суспільному".
По словам Вербовского, россиянам удалось продвинуться в некоторые окрестные поселки, однако наши герои отбросили их обратно.
В то же время из-за плотного огня врага город фактически разрушен.
"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", - рассказал Вербовский.
Ситуация стабилизирована, однако остается все же тяжелой. Бои продолжаются каждый день. К городу врагу идти еще километра два, чтобы выйти хотя бы на его окрестности.
Заместитель городского головы также добавил, что в Угледаре остаются около 500 гражданских, среди которых трое несовершеннолетних. Недавно правоохранители смогли эвакуировать мать с тремя детьми.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ недавно показали, как устроили засаду во вражеском тылу и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.
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