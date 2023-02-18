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Намагався завезти 3 млн гривень. На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою

Фото: на кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою на суму 3 млн гривень (ДПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України із незадекларованою готівкою на суму 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

кількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

Фото: готівка в автомобілі, зупиненому на кордоні з Угорщиною (ДПСУ)

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною затримали ухиліста, який вдавав жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

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