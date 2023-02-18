Пытался ввезти 3 млн гривен. На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличкой

На границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался въехать в Украину с незадекларированной наличкой на сумму 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Фото: наличные средства в автомобиле, остановленном на границе с Венгрией (ГПСУ)

нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

Напомним, ранее на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".

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