Намагався втекти закордон після роботи на РФ: затримано колишнього нардепа-"регіонала"

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затриманого

За даними слідства, у 2020 році чоловік став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією у віддаленому режимі.

Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів".

"Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - пояснюють у СБУ.

Виправдовував агресію РФ

Також зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Telegram-каналів.

Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.