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Пытался сбежать за границу после работы на РФ: задержан бывший нардеп-"регионал"

Фото: СБУ задержала экснардепа из запрещенной Партии регионов (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали бывшего нардепа-"регионала" на попытке побега из Украины. Он способствовал вооруженной агрессии России и сотрудничал с ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста", - говорится в сообщении.

Что известно о задержанном

По данным следствия, в 2020 году мужчина стал депутатом горсовета Бахмута от запретного ОПЗЖ.

После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме.

Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".

"Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины", - объясняют в СБУ.

Оправдывал агрессию РФ

Также злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию РФ, о чем не раз рассказывал в чатах прокремлевских Telegram-каналов.

Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границу.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его противоправных действий.

В настоящее время депутату доложено о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

Фото: задержание и сбор доказательств сотрудничества экснардепа-"регионала" из РФ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает предателей из запрещенных партий

Напомним, вчера правоохранители сообщили, что о задержании соратницы агента России Анатолия Шария в Украине. Она пыталась сорвать мобилизацию у Силы обороны, но теперь ей грозит тюрьма.

Также на днях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ)задержали "экс-регионала", приводившего авиабомбы России на Сумскую область.

Кроме того, правоохранители задержали агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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