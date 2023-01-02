Намагався викрасти графіті Бенксі. Киянину повідомили про підозру

Мешканцю Києва повідомили про підозру за фактом спроби викрадення графіті Бенксі зі стіни одного із зруйнованих будинків у Гостомелі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.
При процесуальному керівництві Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах військового стану.
За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка у протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.
Для цього він залучив чоловіків, які не знають у його намірах, яких запевнив у тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала. Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.
Однак чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки його викрили співробітники військової адміністрації.
Нагадаємо, що у Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку картину всесвітньо відомого художника Бенксі. Наразі вони вже затримані.
Також ми писали, що РБК-Україна писала про те, що нещодавно у Києві вандали зіпсували ще одне графіті відомого художника.
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