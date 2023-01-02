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Пытался украсть граффити Бэнкси. Киевлянину сообщили о подозрении

Фото: жителю Киева сообщили о подозрении за попытку похищения граффити Бэнкси (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Жителю Киева сообщили о подозрении по факту попытки похищения граффити Бэнкси со стены одной из разрушенных домов в Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры гражданину поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

По данным следствия, житель столицы решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" всемирно известного уличного художника Бэнкси. Он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по собственному усмотрению.

Для этого он привлек незнающих в его намерениях мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала. После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений.

Однако мужчина не успел загрузить угнанное в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации.

Напомним, что в Гостомеле вандалы срезали со стены дома картину всемирно известного художника Бэнкси. Сейчас они уже задержаны.

Также мы писали, что РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве вандалы испортили еще одно граффити известного художника.

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ГостомельполицияБэнкси