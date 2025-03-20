Намагався викрасти дронові технології. СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я

Служба безпеки України (СБУ) затримала поблизу Одеси російського шпигуна із Придністров'я, який планував викрасти дронові технології України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Для виконання ворожого завдання, фігурант прибув до Одеської області із Придністров'я та мав завербувати бійці Сил оборони, який працює з дронами. Після встановлення "контакту" агент планував отримати від нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.
Під час спецоперації шпигун доповідав своєму куратору - "заступнику міністра оборони Придністров’я", який співпрацює з російським Головним розвідувальним управлінням.
Фото: СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я (t.me/SBUkr)
"Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його "на гарячому", коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА", - додає СБУ.
Згідно з матеріалами справи, фігурант планував вивезти усі дані до так званого Придністров'я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для Російської Федерації.
Під час затриманням у фігуранта також були виявлені два пістолети, які були направлені на експертизу.
Агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114 (шпигунство) й ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Йому загрожує 15 років в'язниці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала ворожого агента, який намагався підірвати поліцейських, які мали прибути за "липовим" викликом.
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