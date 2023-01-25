Мешканець Снігурівки Миколаївської області, після окупації міста росіянами, підтримав окупантів й допомагав їм продавати награбоване майно.

Під час стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області, СБУ затримала й колаборанта.

"Утім, під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності. Після отримання "пропозиції" офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву", - пише пресслужба.

Колаборанта було викрито на хабарі під час спроби передачі першої частини неправомірної вигоди.

Фото: намагався підкупити СБУ. Колаборанта з Миколаївської області спіймали на хабарі (ssu.gov.ua)