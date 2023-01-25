RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке

Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Коллаборанта из Николаевской области разоблачили на взятке. Предатель пытался "откупиться" от тюрьмы во время следствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Житель Снигиревки Николаевской области после оккупации города россиянами поддержал оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество.

Во время стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области, СБУ задержала и коллаборанта.

"Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" во избежание уголовной ответственности. После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", - пишет пресс-служба.

Коллаборант был разоблачен на взятке при попытке передачи первой части неправомерной выгоды.

Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении депутату Запорожского облсовета из-за сотрудничества с российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в УкраинеНиколаевская область