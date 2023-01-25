Житель Снигиревки Николаевской области после оккупации города россиянами поддержал оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество.

Во время стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области, СБУ задержала и коллаборанта.

"Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" во избежание уголовной ответственности. После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", - пишет пресс-служба.

Коллаборант был разоблачен на взятке при попытке передачи первой части неправомерной выгоды.

Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)