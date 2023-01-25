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Намагався підкупити СБУ. Колаборанта з Миколаївської області спіймали на хабарі

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Середа 25 січня 2023 12:34
Намагався підкупити СБУ. Колаборанта з Миколаївської області спіймали на хабарі Фото: намагався підкупити СБУ. Колаборанта з Миколаївської області спіймали на хабарі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колаборанта з Миколаївської області викрили на хабарі. Зрадник намагався "відкупитись" від тюрми під час слідства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Мешканець Снігурівки Миколаївської області, після окупації міста росіянами, підтримав окупантів й допомагав їм продавати награбоване майно.

Під час стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області, СБУ затримала й колаборанта.

"Утім, під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності. Після отримання "пропозиції" офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву", - пише пресслужба.

Колаборанта було викрито на хабарі під час спроби передачі першої частини неправомірної вигоди.

Фото: намагався підкупити СБУ. Колаборанта з Миколаївської області спіймали на хабарі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено про підозру депутату Запорізької облради через співпрацю з російськими окупантами.

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