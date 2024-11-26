Намагався підірвати наряд поліції: у Києві затримали російського агента

Правоохоронці отримали виклик про побиття жінки її хлопцем. Під час телефонної розмови "потерпіла" повідомила, що зачинилась у ванній кімнаті, залишивши двері квартири відчиненими. Однак, увійшовши до помешкання, поліцейські виявили вибуховий пристрій. Реагуючи на небезпеку, вони вчасно покинули квартиру до моменту детонації гранати.

Зловмисника затримали за місцем його проживання в Київській області. Ним виявився 43-річний чоловік із кримінальним минулим.

За даними слідства, він був завербований через месенджер ворожими спецслужбами. Чоловік заздалегідь орендував квартиру, облаштував її камерами відеоспостереження та підготував вибухівку. Дзвінок до поліції був інсценований жіночим голосом для заманювання поліцейських у пастку.

Після скоєного чоловік переховувався вдома, де його й затримали співробітники СБУ та поліції. За свої дії йому обіцяли чималу фінансову винагороду, однак грошей він так і не отримав.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту за ч. 2 ст. 258 КК України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: у Києві затримали російського агента (npu.gov.ua)