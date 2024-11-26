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Пытался подорвать наряд полиции: в Киеве задержали российского агента

Фото: в Киеве задержали российского агента (npu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве задержали мужчину, который по заданию российских спецслужб пытался организовать террористический акт против правоохранителей. Он установил в съемной квартире на Печерске взрывное устройство с "растяжкой" и, симулируя случай домашнего насилия, вызвал полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители получили вызов об избиении женщины ее парнем. Во время телефонного разговора "потерпевшая" сообщила, что закрылась в ванной комнате, оставив дверь квартиры открытой. Однако, войдя в помещение, полицейские обнаружили взрывное устройство. Реагируя на опасность, они вовремя покинули квартиру до момента детонации гранаты.

Злоумышленника задержали по месту его проживания в Киевской области. Им оказался 43-летний мужчина с криминальным прошлым.

По данным следствия, он был завербован через мессенджер вражескими спецслужбами. Мужчина заранее арендовал квартиру, обустроил ее камерами видеонаблюдения и подготовил взрывчатку. Звонок в полицию был инсценирован женским голосом для заманивания полицейских в ловушку.

После содеянного мужчина скрывался дома, где его и задержали сотрудники СБУ и полиции. За свои действия ему обещали немалое финансовое вознаграждение, однако денег он так и не получил.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении террористического акта по ч. 2 ст. 258 УК Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

 

Фото: в Киеве задержали российского агента (npu.gov.ua)

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в Украине фиксируют волну диверсий против силовиков. Злоумышленники используют взрывчатку, чтобы вызвать взрывы.

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КиевСлужба безопасности Украины