В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами проти силовиків, - джерела
В Україні фіксують хвилю диверсій проти силовиків. Зловмисники використовують вибухівку, щоб спричинити підриви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Один з інцидентів стосувався підриву військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. Біля машини лежав пакет, а на дереві була прикріплена камера, яка вела трансляцію.
Караульний обходив територію і помітив пакет. Коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. Як зазначають джерела, військовослужбовець помер.
Інший випадок стався у середині листопада у Печерському районі Києва. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка. Вона стверджувала, що зачинилась у ванній.
На вказане місце прибув екіпаж поліції. Правоохоронці зателефонували жінці, і та сказала, що двері у квартиру не зачинені та сказала їм заходити. Відчинивши двері та зробивши крок у квартиру, поліцейські почули спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері.
У результаті стався вибух у коридорі квартири. За інформацією джерел РБК-Україна, квартира була орендованою. Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Правоохоронці затримали причетних.
Ще один інцидент зафіксований у Дарницькому районі столиці. Зазначається, що підрив стався біля Дарницького відділення поліції. Джерела повідомляють, що це також була диверсія і застосовувалася камера.
Нагадаємо, раніше поліція повідомляла, що у Дніпровському районі Києва 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.
Також цього місяця СБУ та Нацполіція затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення Росії готували теракти по Україні. Зазначається, що фігуранти вже здійснили один підрив у Києві. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про підрив у Дарницькому районі столиці.
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