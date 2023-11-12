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Намагався обійти ППО. Вночі ворог застосував три ракети на півдні України

Фото: Намагався обійти ППО. Вночі ворог застосував три ракети на півдні України (Kongsberg)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 12 листопада, російські терористи атакували південь України трьома ракетами. Намагались обійти системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Для атаки ворог застосував, імовірно: 

  • "Іскандер-М";
  • дві керовані авіаційні ракети типу Х-59.

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет у Миколаївській області", - додає пресслужба.

Інші дві ракети  влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети були пошкоджені кілька житлових будинків, однак, попередньо, без постраждалих. 

Нічна атака на Україну 10 листопада

Ввечері, 10 листопада, терористи вкотре атакували територію України дронами. Безпілотники були зафіксовані в низці областей, а в Києві спрацювала протиповітряна оборона, яка "приземлила" усі БпЛА. 

Зокрема вибухи лунали й в Одеській області. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загалом було зафіксовано два влучання. Також повідомлялось про двох постраждалих людей

В ніч на 11 листопада ППО знищила 19 "шахедів".

 

 

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